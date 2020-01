Vídeo mostra porco a ser forçado a fazer bungee jump em parque temático

Um parque temático na China obrigou um porco a fazer bungee jump, depois de empurrarem o animal de uma plataforma com 70 metros de altura.

De acordo com o Independent, um vídeo do momento tornou-se viral no Weibo, uma rede social muito utiliza na China. O animal foi carregado por dois homens até à plataforma, onde lhe amarraram os pés para não fugir e lhe vestiram uma capa, Depois foi empurrado. Nas imagens, ouvem-se risos e aplausos da multidão que assistia ao momento.

Depois de o vídeo gerar polémica, o parque, localizado no sudoeste da China, emitiu um comunicado, onde explica que o objetivo era inaugurar a atração, no passado dia 18 de janeiro.

“Aceitamos sinceramente as críticas e os conselhos dos internautas e pedimos desculpas ao público”, disseram.

Um oficial de relações públicas do parque acrescentou que o porco foi levado para um matadouro após o incidente e que tudo se tratou de "apenas um pouco de entretenimento".