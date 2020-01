Homem morre após ser atacado por galo quando ia a caminho de luta de galos onde ia participar

Caso ocorreu no passado dia 15 de janeiro, na Índia.

Um homem indiano morreu, na última semana, depois de ser atacado por um galo, quando ia com o animal para uma luta de galos onde ia participar.

Segundo a CNN, que cita fonte policial, Saripalli Chanavenkateshwaram Rao, de 50 anos, foi atingido no pescoço com uma lâmina, que estava presa na pata do galo. Apesar de ainda ser transportado para o hospital, o homem acabou por morrer depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

De acordo com o mesmo órgão de informação, o homem, que morava no sul da Índia, participava regularmente nas lutas de galos. Apesar de este tipo de competição ser ilegal na Índia desde 1960, continua a ser um problema no país.

"As autoridades continuam a fechar os olhos. Não é apenas para entretenimento que estes animais são treinados para lutar, mas também devido às apostas pesadas e jogos de azar que acontecem nesses eventos ", disse Gauri Maulekhi, administrador da fundação People for Animals da Índia.