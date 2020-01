Depois de Paulo Gonçalves, Dakar volta a estar de luto. Morreu o holandês Edwin Straver

É mais um momento triste e que volta a marcar o rali Dakar, na Arábia Saudita. Edwin Straver, piloto holandês que estava hospitalizado na sequência de uma queda de mota, desde a semana passada, não resistiu e morreu.

O holandês, de 48 anos, estava em estado crítico, no hospital de Riade, depois de na passada quinta-feira ter sofrido um acidente durante a 11.ª etapa da competição. O piloto da KTM terá sofrido uma fratura na vértebra cervical e quando foi encontrado pela equipa médica estava em paragem cardíaca.

Na altura, Ewin Starver foi imediatamente assistido pelo português Mário Patrão, que chamou a assistência médica.

"Estava a ir no meu ritmo e ao quilómetro 120, enquanto estava a tentar encontrar um 'waypoint' [ponto de passagem obrigatória], vi um piloto caído, chamei de imediato a equipa médica e estive a prestar auxílio até à sua chegada. Senti a pulsação no pescoço dele assim que me aproximei, mas, de repente, deixei de sentir", contou na altura Mário Patrão.

Recorde-se que o piloto português Paulo Gonçalves também perdeu a vida nesta edição do Dakar, depois de um acidente no dia 12 de janeiro.