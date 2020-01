Depois de se divorciar de Angelina Jolie, Brad Pitt terá pedido desculpas a Jennifer Aniston

Fotografias do ex-casal na SAG Awards geraram muita especulação por parte dos fãs dos atores.

Brad Pitt e Jennifer Aniston foram um dos ex-casais mais comentados na última semana. Tudo devido à cumplicidade que os atores demonstraram em frente aos fotógrafos na cerimónia SAG Awards.

Depois dos fãs terem alimentado, novamente, rumores de que o ex-casal poderia estar junto novamente, várias informações sobre a relação atual de Pitt e Aniston começaram a vir a público. Uma fonte disse ao Entertainment Tonight que Brad Pitt está a tentar voltar a reacender a chama entre ele e atriz.

Depois de ambos se terem divorciado, Pitt de Jolie, e Aniston de Justin Theroux, o ator terá pedido desculpas à ex-mulher por todas as suas atitudes, com o intuito de voltar a aproximar-se dela. A eterna Rachel Green terá aceite o pedido de desculpas de Pitt e decidiu que conseguia deixar as mágoas para trás.

"Eles têm uma relação muito mais madura porque ambos já viveram casamentos que não funcionaram", afirmou a fonte.