Vídeos mostram pessoas a cair nas ruas de Wuhan durante surto do novo coronavírus

O coronavírus apareceu no ínicio do mês de dezembro, em Wuhan e já provocou a morte de 26 pessoas.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o pânico vivido na cidade de Wuhan, onde apareceu o coronavírus no ínicio do mês de dezembro, que já provocou a morte de 26 pessoas e deixou mais de 800 infetadas.

No vídeo, é possível ver várias pessoas caídas no chão, no meio da rua, enquanto pessoas com fatos de proteção os tentam reanimar e ajudar.

Recorde-se que as autoridades de saúde chinesas decidiram isolar a cidade e parar os transportes para controlar a propagação do vírus e encerraram várias estações de comboio e aeroportos de Wuhan. Além disso, lançaram um apelo para que ninguém viaje de ou para a cidade.

Há casos confirmados, além de na China Continental, em Macau, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Tailândia e Estados Unidos.