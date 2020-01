Novo coronavírus: o que é, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção

Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde os anos 60, que causam infeções respiratórios em seres humanos e em animais. As infeções causadas por este novo vírus podem provocar doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a uma gripe. Apesar de poderem causar doenças graves com impacto importante ao nível da saúde pública, é importante sublinhar que, por normal, os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. Em 2002, foi identificada a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), também com origem na China, e em 2012, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS).

O novo coronavírus, de nome 2019-nCov, causou a morte de 26 pessoas e é estimado que cerca de 830 pessoas estejam infetadas.

Quais os sintomas conhecidos?

Os sintomas conhecidos assemelham-se aos sintomas gripais, afetando, principalmente, o sistema respiratório. Pode também, à semelhança das pneumonias, causar infeções do trato respiratório inferior, da qual fazem parte a traqueia, os pulmões, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Febre, tosse e dificuldade em respirar são os principais sintomas do novo coronavírus.

Como se transmite?

Apesar de as formas de transmissão do 2019-nCov estarem ainda em fase de investigação, sabe-se que a contaminação por contacto é uma das formas de propagação no novo coronavírus. As pesquisas que estão a decorrer ainda não determinaram a facilidade com que se transmite, ou seja, se é um coronavírus altamente contagioso, como o sarampo, ou que, dificilmente, se transmite. Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma acontecer pelo ar ou por contacto pessoal com secreções contaminadas, ou seja, gotículas de saliva, espirros, tosse, catarro, contacto como toque ou aperto de mão e contacto com superfícies ou objetos contaminados, seguido de contacto com boca, nariz ou olhos.

Por norma, os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe, portanto, à partida, haverá um risco menor de circulação a nível mundial. Tendo em conta que o vírus pode ficar incubado durante duas semanas, é possível que os sintomas se manifestem cerca de 15 dias depois da contaminação acontecer.

Diagnóstico

O diagnóstico do novo coronavírus é feito com duas amostras de material respiratório com potencial de aerossolização, ou seja, a partir de amostras retiradas a partir da aspiração de vias aéreas ou indução de escarro.

Tratamento

Ainda não existe um tratamento específico para o novo coronavírus, pelo que se recomenda, para além do isolamento, que os pacientes repousem e bebam bastante água.

Como se previne?

Tomar medidas que evitem as formas de transmissão acima referidas pode ser uma grande ajuda. Assim, para além da lavagem e desinfeção das mãos, é bom evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias, não partilhar objetos de uso pessoal – como talheres, pratos, garrafas – e evitar contacto com animais doentes. Tapar a boca e o nariz durante um espirro, tal como higienizar as mãos após tossir podem ser medidas que evitem a propagação – relembrando que se deve colocar o braço à frente da cara e não a mão, como, habitualmente, acontece. Evitar levar as mãos à boca, nariz ou olhos quando não estão higienizadas pode ajudar a prevenir a propagação também.

É importante que quem tenha viajado para uma das nove regiões - China Continental, Macau, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Arábia Saudita e Estados Unidos - onde o vírus já foi detetado, nos últimos 15 dias – correspondentes ao período de incubação do vírus – se dirija a um hospital, de forma a saber se está contaminado ou não. Em Portugal, três casos foram já despistados. Todos deram negativo.