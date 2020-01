Estudo comprova que o melhor amigo do Homem é mesmo o cão

Segundo os investigadores, a experiência revelou que os cães “não agem de acordo com os seus interesses”.

O estudo publicado pela revista Neuroscience & Biobehavioral Reviews revelou que o cão pode mesmo ser o melhor amigo do homem. De acordo com o estudo, os cães conseguem fazer a diferenciação entre uma boa e uma má pessoa.

A conclusão resultou de uma experiência onde os donos dos cães tinham que abrir um recipiente. Apesar de parecer uma tarefa simples, o recipiente era demasiado difícil de abrir e os donos eram obrigados a pedir ajuda a assistentes.

Das três uma – ou o assistente ajudava, ou ignorava o pedido ou se recusava a ajudar o dono do cão. Depois, os investigadores tentavam oferecer uma recompensa aos cães, e os animais tinham muito mais tendência para aceitar essa recompensa de quem tentou ajudar ou teve uma atitude passiva com o seu dono, do que quem recusou ajudar.

É importante sublinhar que os investigadores que recusaram ajudar o dono do cão, não tiveram uma atitude hostil com os animais.

Segundo os investigadores, a experiência revelou que os cães “não agem de acordo com os seus interesses”.