António José Teixeira é o novo diretor de informação da RTP, depois da Entidade Reguladora para a Comunicação Social ter aprovado a decisão do canal esta segunda-feira, três semanas depois de a RTP ter escolhido António José Teixeira.

Além de António José Teixeira, vários membros juntaram-se à equipa da direção, apesar de muitos dos membros que faziam parte da equipa de Maria Flor Pedroso, ex-diretora de informação do canal, se manterem ao lado do novo líder. Carlos Daniel é o novo director adjunto e Luísa Bastos, atual editora de Política é a nova subdiretora, ao lado de Rui Romano. Os restantes diretores adjuntos são Adília Godinho, Joana Garcia e Hugo Gilberto.

A ERC diz ter demorado mais do que o tempo normal a aprovar a decisão do canal devido a uma dificuldade de agenda por parte de um elemento do conselho e de todos os envolvidos na decisão.

Recorde-se que a saída de Maria Flor Pedroso da direção do canal deveu-se à polémica entre a ex-dirigente e a coordenadora do Sexta às 9 por causa de reportagens sobre o lítio e às acusações de Sandra Felgueiras a Maria Flor Pedroso, depois de uma tentativa de investigação por parte do programa à dirigente do Instituto Superior de Comunicação Empresarial (Iscem), Regina Moreira, organização onde Maria Flor Pedroso leciona. Regina Moreira terá sido avisada pela ex-dirigente sobre a investigação e recusou-se a dar entrevistas presenciais.