Homem que afirma ser filho de princípe Carlos diz que Megxit foi 'manobra de distração'

Simon Dorante-Day alega ser o segundo na linha de sucessão ao trono e já deu entrada com um processo no Supremo de Sidney.

Um homem de 53 anos, que alega ser filho do príncipe Charles e de Camila Parker Bowles, deu início a um processo no Supremo Tribunal da Austrália, com o objetivo de provar que é o segundo na linha de sucessão ao trono.

Simon Charles Dorante-Day nasceu em abril de 1966, em Portsmouth, Reino Unido e foi adotado aos 18 meses por Karen e David Day. À New Idea, Simon Dirante-Day contou que a sua avó “que trabalhava para a Rainha” lhe disse “muitas vezes” que era filho da Duquesa da Cornualha e do príncipe Carlos. Depois de três anos de batalha legal, o caso foi para o Supremo, onde os funcionários se riram dele. “Quando eu preenchi os primeiros papéis em Queensland [onde atualmente vive] os funcionários riram-se de mim. Mas quando tiveram que considerar o caso, foi enviado para o Supremo, em Sidney, para ser revisto e agora estão a avaliar o processo”, explicou à revista.

Na mesma entrevista, Simon Dorante-Day afirmou que a entrada em tribunal ia causar “o pânico” na família real. “Depois ouvimos acerca do Harry a anunciar que renunciava aos deveres reais, de toda a crise na Casa Sandrigham”, onde a Rainha, Charles e William se reuniram para falar acerca do Megxit. É tudo uma grande coincidência”.

“Enquanto o mundo inteiro pensava que eles estavam a falar sobre Harry, nós acreditamos que a minha batalha legal estava também num dos assuntos a ser discutidos. No seu discurso de despedida, o próprio Harry se referiu à existência de ‘outros desafios’ e eu não consegui deixar de imaginar se a minha batalha seria o caso”, explica.