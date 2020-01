Diogo Carmona partilha imagens impressionantes da perna amputada

Diogo Carmona foi colhido por um comboio, tendo o trágico incidente obrigado à amputação de uma das suas pernas.

O ator de 22 anos parece empenhado na sua difícil recuperação e decidiu partilhar com os seus seguidores alguns dos exercícios de fisioterapia que tem de fazer.

No vídeo publicado na stories do Instagram, o ator mostra a perna amputada sem quaisquer preconceitos, uma atitude que lhe valeu muitos elogios. "Desequilibrei-me no final", escreveu Diogo Carmona.