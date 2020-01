Flex Craft: o mini avião elétrico e modular desenhado em Portugal

O FLEXCRAFT, é uma aeronave desenhada para vôo autónomo ou semi-assistido, concebido de forma modular – separando a asa da fuselagem - que lhe permite a utilização de uma mesma asa autónoma com diferentes cabines (pods/fuselagens) para diferentes missões. Tem a capacidade de operação em pistas curtas, o que melhora o seu desempenho global.

O projeto é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização através Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Montantes envolvidos: Investimento Total: 3.217.467,00 €; Investimento Total Elegível: 3.216.966,98 €; Incentivo Não Reembolsável: 1.774.050,59 €.

Nas palavras de José Rui Marcelino, CEO da Almadesign “O projeto Flexcraft permitiu ao Consórcio desenvolver capacidades para participar nas novas soluções de mobilidade áerea urbana e suburbana - mais eficiente e sustentável – que tem emergido, de forma exponencial, em todo o mundo”

Voo e Operação, Usabilidade e Flexibilidade, Materiais e Processos, são as três linhas de desenvolvimento do projeto FLEXCRAFT, que visa aprofundar um dos conceitos de aeronaves gerados pelo projeto newFACE - o Utility – que tem por objectivo dar resposta a diferentes missões civis, nomedamente: transporte comercial de passageiros e carga; apoio a atividades de proteção civil; vigilância, agricultura, entre outros. Com este projeto pretende-se validar uma aeronave com capacidade STOL (Short Take-Off and Landing), procurando definir as melhores configurações de aeronaves, desenvolver novos processos de produção, integrar novos materiais, de forma a criar uma solução sustentável, eficiente, flexível e adaptável ao tipo de missão solicitada.