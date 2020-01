Youtuber mente sobre morte da namorada para ganhar seguidores

Depois de ter deixado os seus milhares de seguidores alarmados com a suposta morte da sua namorada, o youtuber JayStation confessou ter mentido sobre a morte de Alexia Marano e admitiu que inventou a história para conseguir mais seguidores no seu canal Dream Team. No entanto, a mentira acabou por trazer consequências graves a Jason Ethier- nome verdadeiro do jovem.

JayStation tinha uma conta conjunta com Alexia Marano, onde partilhavam diversos vídeos. Através de um vídeo partilhado recentemente, o jovem disse que a namorada tinha morrido, atropelada por um condutor alcoolizado, enquanto tinha ido a uma loja para comprar acessórios para o novo vídeo do casal.

"Eu nunca quis fazer um vídeo como este, mas ontem à noite perdemos a Alexia para um motorista bêbado, pessoal", disse. "Ela ia comprar algo para o vídeo que estávamos fazendo no nosso segundo canal, o Dream Team. Ela foi atropelada, pessoal. Ela foi-se. Desculpem por chorar. Eu sei que vocês vão gozar comigo por chorar. Ela foi-se muito cedo", disse.

Depois do suposto desabafo, JayStation começou a gravar uma série de vídeos, onde a protagonista era Alexia. Desde tentar entrar em contacto com a alegada namorada morta através de um tabuleiro de Ouija, a visitar um suposto memorial em homenagem à rapariga, o youTuber fez de tudo para conseguir obter a atenção dos seus seguidores.

O jovem disse aos seguidores que o sonho de Alexia era que o canal obtivesse um milhão de seguidores e que iria colocar na plataforma vários vídeos que o casal tinha gravado antes da suposta morte da jovem.

Dias mais tarde, depois de ter conseguido a atenção que queria, JayStation admitiu aos seguidores toda a verdade: Alexia estava viva e estava envolvida na produção dos vídeos.

Apesar da reação negativa dos seguidores, a história acabou por se tornar ainda mais sombria. O jovem contou, através de um vídeo, que Alexia tinha desaparecido, não lhe atendia o telefone e tinha eliminado todas as mensagens, fotografias e vídeos dos dois das suas redes sociais.

Alexia fez então um vídeo onde acusou o youtuber de ser "paranóico" e "controlador" e diz ter apenas alinhado na ideia do namorado por "medo". "Eu não tinha autorização para o desmentir", confessou.

Dias depois, JayStation partilhou um vídeo onde se pode ver um polícia a informá-lo que este tinha sido acusado de "agressão e assalto com uma arma" pela namorada, assunto que Alexa não abordou no seu vídeo.

Ambos têm usado a plataforma para contar a sua versão da história e se defenderem perante os seus seguidores. "Eu nunca bati numa mulher na minha vida, muito menos uma agressão com uma arma. Agora a minha vida inteira está arruinada", desabafou JayStation.