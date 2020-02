Lisboa. Circulação na Linha Vermelha interrompida devido a acidente

A circulação da Linha Vermelha do Metro de Lisboa está interrompida desde, pelo menos, as 12h26. Os constrangimentos devem-se ao incidente com um passageiro, que terá caído para a linha do metro na estação Oriente, segundo o jornal Correio da Manhã.

A mesma publicação dá conta de que o corte na circulação apenas está a acontecer no sentido Aeroporto-São Sebastião.