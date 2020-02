Educadora escreve recados a caneta na barriga de bebé e é despedida

"Mãe, preciso de fraldas, por favor, lê os recados", lia-se na pele do bebé. Progenitora diz que não conseguia apagar a mensagem mesmo limpando com toalhitas.

Uma mãe não queria acreditar no que a educadora do seu filho tinha feito. Quando estava a mudar a fralda à criança reparou no recado que a funcionária da creche na Flórida, nos EUA, tinha escrito a caneta na barriga.

"Mãe, preciso de fraldas, por favor, lê os recados", lia-se na barriga do bebé. A progenitora ficou chocada com a situação e explicou que nem sempre tinha tempo de ler as informações diárias que a creche envia.

"Sou mãe solteira, com um trabalho a tempo inteiro e duas crianças muito pequenas. Processem-me se não leio os recados todos os dias", escreveu no Facebook, onde denunciou o caso e sublinhou que esta não era a primeira vez que o filho trazia para casa coisas escritas na pele.

A mãe questiona ainda a necessidade de recorrer à barriga do bebé para escrever uma mensagem, que poderia facilmente ser transmitida oralmente quando foi buscar o filho.

A diretora da instituição admitiu que o caso tinha sido uma "violação da ética profissional por parte da educadora". E adiantou que a profissional em causa seria afastada da creche. "A escola tomou uma ação imediata para remover a educadora. Estamos a rever os nossos protocolos para assegurar que nada disto se repete", esclareceu.