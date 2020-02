Estivadores de Lisboa e Porto anunciam greve de três semanas

Os estivadores de Lisboa e Porto decidiram convocar uma greve de três semanas em protesto contra a redução de 15% nos seus salários, proposta por quatro empresas de estiva (três das quais do grupo Yilport).

Os estivadores, reunidos em plenário esta terça-feira, decidiram avançar com três semanas de greve – entre os dias 19 de fevereiro e 9 de Março. De acordo com os sindicatos, de 19 a 28 de fevereiro, os estivadores só trabalham no segundo turno e, de 29 de fevereiro a 09 de Março, não haverá qualquer prestação de trabalho para essas empresas.

No passado dia 23 de janeiro, o conjunto das três empresas do grupo turco Yilport (Liscont, Sotagus e Multiterminal) e da empresa TMB - Terminal Multiusos do Beato anunciou aos estivadores a intenção de avançar para uma redução salarial de 15% e eliminar as progressões de carreira automáticas. A medida é justificada com as dificuldades financeiras na sequência do aumento de encargos resultantes da integração nos quadros de pessoal de 31 trabalhadores temporários (entre 2016 e 2017) e com os 123 pré-avisos de greve feitos pelos sindicatos (entre 2008 e 2018).