Kirk Douglas, uma das maiores lendas do cinema, morre aos 103 anos

O ator Kirk Douglas morreu esta quarta-feira, aos 103 anos, avançou a revista People. A morte já foi confirmada pelo filho Michael Douglas, através de um comunicado no Facebook.

“Para o mundo inteiro, ele era um lenda, um ator da era de ouro dos filmes que viveu bem os seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que acreditava estabeleceram um padrão para todos nós aspirarmos”, escreveu o ator.

“A vida de Kirk foi bem vivida e ele deixou um legado no cinema que perdurará por gerações futuras e uma história como um filantropo de renome que trabalhou para ajudar o público e trazer a paz ao planeta”, concluiu Michael Douglas.

Kirk Douglas nasceu em 1916 em Amsterdam, uma cidade no estado de Nova Iorque. Kirk Douglas é considerado uma das maiores lendas do mundo cinematográfico e é conhecido pelas suas participações em filmes como o “Champion” (1949), “The Bad and the Beautiful” (1952) e “Lust for Life” (1956).