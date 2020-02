Fernanda Serrano deixa mensagem à mãe de Rui Pedro: "A quem a vida roubou um grande Amor"

Mesmo a terminar este dia e antes de adormecer, voltei a ler a bonita carta de amor que a Mãe Filomena Teixeira escreveu ao filho desaparecido há já 21 anos. Palavras sentidas e emocionadas de uma mãe a quem a vida roubou um grande Amor. Fica aqui o meu abraço Filomena. A todos vocês, cuidem e amem os vossos pais e filhos queridos! Eu faço-o todos os dias e agradeço. Há quem não consiga...! Infelizmente. Um beijo a todos. Boa noite!

