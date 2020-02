Silas sem "expectativa" de permanecer no Sporting depois do final da época

"Ambos sabemos que nos vamos sentar e que uma ou as duas partes poderão não querer continuar. Não estou agarrado a nada e o Sporting também não tem de estar agarrado a mim", sublinhou Silas.

Jorge Silas revelou, este sábado, não ter "mais expectativa" do que permanecer no Sporting até ao fim da época 2019/20, durante a antevisão ao jogo com o Portimonense, marcado para este domingo.

"Temos um acordo que é até ao final da temporada, aqui não há ninguém a enganar ninguém. Depois, no final da época sentamo-nos e pensamos o que fazer, aí sim temos de tomar decisões e ver o que é melhor para ambas as partes. Estamos muito orgulhosos de representar o Sporting, mesmo que seja até ao final da temporada. Viemos para aqui com a expectativa de ficar até ao final da temporada, não temos mais expectativa além disso", afirmou o técnico.

"Ambos sabemos que nos vamos sentar e que uma ou as duas partes poderão não querer continuar. Não estou agarrado a nada e o Sporting também não tem de estar agarrado a mim", sublinhou Silas garantido que a sua continuidade no clube irá depender não só dos resultados desportivos alcançados pelos leões mas também de "uma conversa e de partilha de pontos de vista".