Nota onde Martin Luther King Jr. escreveu a sua definição de amor à venda

Há uma nota manuscrita por Martin Luther King Jr. à venda, onde o ativista político descreveu a sua definição pessoal de amor.

Segundo o site norte-americano TMZ, a nota terá sido escrita em meados dos anos 60, quando um admirador inglês perguntou ao ativista o significado de amor.

Martin Luther King Jr. escreveu uma citação que diz: “O amor é a maior força do universo. É o batimento cardíaco do cosmos moral. Quem ama é um participante do ser de Deus", lê-se.

A nota chega ao mercado através da empresa de recordações Moments in Time e custa 42 mil dólares, mais de 38 mil euros.