LifeStyle

12 de fevereiro 2020

A irmã mais velha é a pessoa mais importante da sua vida

Apesar das mil e uma vezes em que são irritantes, não quiseram emprestar roupa e fizeram ‘queixinhas’ aos pais, As irmãs mais velhas acompanharam todos os pequenos passos do crescimento das mais novas. E por isso mesmo, muito provavelmente, são as melhores amigas que se pode ter.