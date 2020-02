Filho do comentador da SIC Nuno Rogeiro foi "brutalmente atropelado" em Lisboa

Nuno Rogeiro, comentador de política internacional da SIC, utilizou as redes sociais, esta quarta-feira, para denunciar o atropelamento de que foi vítima o seu filho junto à Cidade Universitária, em Lisboa.

“Estava tudo preparado, a mesa posta e uma ementa especial para um filho especial. O António vinha jantar a casa. Mas não chegou. Foi brutalmente atropelado junto à Cidade Universitária. Projetado a três metros de distância, partiu o vidro do veículo que o ceifou com a cabeça. Ficou a jazer no chão, na noite fria de Lisboa, a esvair-se em sangue”, começou por escrever, na publicação partilhada no Facebook.

Rogeiro elogia a intervenção da PSP e do Hospital de Santa Maria.

“Só a pronta e corajosa intervenção da PSP e os serviços exemplares do Hospital de Santa Maria o salvaram da morte certa. Múltiplas fraturas, traumatismo facial, mas a vida. E o bom humor. E a fibra. Seguem-se operações e reabilitação, para um miúdo competente, trabalhador, honesto, culto, ultra ativo, bem formado e com um grande sentido de justiça. Rezamos por ele e torcemos por ele. Espero - como pai que tem ali uma das suas luzes - ver rapidamente o lugar do António outra vez ocupado. É agora o meu maior desejo”, rematou.