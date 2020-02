Depois de não conseguir salvar o dono, cão permaneceu ao lado do corpo durante horas

Depois de ver o dono ser assassinado e de o tentar salvar, um cão permaneceu ao lado do corpo durante todo o trabalho das autoridades, em Santana do Livramento, no Brasil.

As imagens do animal tornaram-se virais, depois de os moradores realçarem a atitude de Scooby, como é tratado.

Segundo o site G1, que cita fonte policial, o crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira. A vítima foi vista a discutir com outro homem e as imagens de videovigilância mostram o cão a correr atrás do suspeito. O caso está a ser investigado e a polícia acredita que o assassino terá usado uma chave de fendas para cometer o crime.

" [As imagens] mostram o agressor indo atrás da vítima e o cachorro da vítima atrás do agressor. Na tentativa de proteger o dono", explicou fonte da polícia, acrescentando ainda que o suspeito foi detido horas depois.

No meio da confusão, foi a atitude do animal que chamou à atenção de quem se aproximava do local do crime. Scooby permaneceu sempre ao lado do dono.

"Dizem que o cachorro é muito amigo do homem, né?! Então eu já imaginava que ele ia ficar, porque onde ele ia, o cachorro estava sempre atrás, nunca deixava ele sozinho”, disse uma moradora, que conhecia a vítima desde a infância.

O animal ficou com a família da vítima.