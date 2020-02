Ex-jogador de rubgy incendeia carro com mulher e filhos no interior

O antigo jogador de rubgy Rowan Baxter morreu, esta terça-feira, juntamente com a sua mulher e os três filhos do casal, na cidade de Brisbane, na Austrália. O atleta alegadamente despejou combustível no veículo e pegou fogo com a família no interior

A mulher de Rowan, Hanna Baxter, saiu do carro a gritar: "ele despejou combustível em cima de mim", disseram testemunhas às autoridades, citadas pela CNN.

O óbito do ex-jogador e os dos filhos do casal, de seis, quatro e três anos, foram declarados no local. A mulher ainda foi transportada para uma unidade hospitalar, mas acabou por não resistir aos ferimentos. "Estamos ainda no início da investigação, mas o veículo estava completamente em chamas quando a polícia chegou", disse o detetive Mark Thompson à mesma fonte.

O ex-atleta tinha alinhado pelos New Zealand Warriors de Auckland, Nova Zelândia, a única equipa estrangeira presente na liga nacional de rugby da Austrália. O primeiro-ministro do país, Scott Morrison, lamentou a situação e expressou solidariedade através da sua conta oficial de Twitter.