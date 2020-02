Hiena malhada nasce no Zoo Santo Inácio

Uma hiena malhada, que nasceu no dia 29 de outubro no Zoo Santo Inácio, no Porto, já pode ser vista pelos visitantes do parque. Depois de quatro meses de gestação, a cria já pode ser observada juntamente dos pais.

Este é o único parque do país onde se pode ver uma hiena malhada. Esta espécie "apesar de ainda não estar em risco de extinção, tem vindo a diminuir pelo aumento das caças em África e pelas mortes por envenenamento em zonas não protegidas", explica o Zoo Santo Inácio, em comunicado.

Esta espécie é uma das integrantes do Programa Europeu de Preservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (EEP). "As hienas malhadas podem ter cor de areia, amarela ou cinzentas e apresentam manchas pretas espalhadas por quase todo o corpo. Nos primeiros meses apresentam um pelo preto e tornam-se independentes a partir de um ano de idade".