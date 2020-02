Três faixas cortadas na Segunda Circular

As viaturas só estão a circular na via mais à direita.

O trânsito foi parcialmente cortado, este sábado, na Segunda Circular, no sentido Aeroporto-Benfica. Em causa está a colocação de um poste que ficou danificado depois de um despiste de uma viatura, na madrugada de sexta-feira, que provocou a morte de três pessoas.

Esta manhã, as viaturas só estão a circular na via mais à direita, "estando as outras duas cortadas para as autoridades fazerem a intervenção”, de acordo com declarações de uma fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa à Lusa.

Já no sentido Benfica-Aeroporto "só se encontra cortada uma faixa". Segundo a mesma fonte, está previsto que os trabalhos terminarem ao início da tarde.