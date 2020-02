Confirmado primeiro português infetado com o novo coronavírus

Foi confirmado o primeiro caso de um português infetado com o novo coronavírus, segundo declarações da mulher Emmanuelle Maranhão à TVI24. Adriano Luis Maranhão é natural da Nazaré e esta a bordo do cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena ao largo da costa do Japão.

O homem é canalizador há cinco anos no navio. Realizou as análises na passada quinta-feira e soube que estava infetado este sábado. O cidadão português encontra-se isolado dos restantes passageiros, segundo a mesma fonte.

No Diamond Princess estão mais de 600 pessoas infetadas com o Covid-19. Além disso, duas pessoas já morreram infetadas pelo vírus no cruzeiro.