Um morto e dois feridos em acidente de trabalho na Trofa

Um acidente de trabalho com um empilhador fez, esta segunda-feira, um morto e dois feridos ligeiros na Trofa.

O alerta foi dado pelas 9h15 para um acidente de trabalho com uma empilhadora numa empresa do ramo alimentar, segundo a agência Lusa.



A vítima mortal tinha 60 anos e o óbito foi declarado no local. Os feridos, dois homens de 56 e 65 anos, foram transportados ao Hospital de Famalicão, no distrito de Braga, com ferimentos considerados ligeiros.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Trofa, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João.