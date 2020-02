Morreu antigo presidente do Egito Hosni Mubarak

Hosni Mubarak, ex-chefe de Estado do Egito, morreu esta terça-feira no hospital do Cairo, onde estava internado.

Mubarak foi líder do Egito durante praticamente 30 anos e chegou a ser condenado a prisão perpétua em 2012 pela morte de 239 manifestantes durante a Primavera Árabe, em 2011. No entanto, em 2017 acabou por ser ilibado.

Mais tarde, em 2015, voltaria a ser condenado, juntamente com os dois filhos, Gamal e Alaa, por crimes de corrupção e desvio de fundos. Dois anos mais tarde foi libertado por motivos de saúde.