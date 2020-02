João Sousa eliminado na estreia no torneio do Dubai

João Sousa foi hoje eliminado na estreia no torneio do Dubai, ao perder com o sérvio Filip Krajinovic na primeira ronda do ATP 500 dos Emirados Árabes Unidos, em piso duro.

João Sousa, número um português e 68.º classificado do ranking mundial, venceu o primeiro set (6-4) frente a Krajinovic, 33.º da hierarquia ATP, mas perdeu os dois seguintes, por duplo 6-3, num encontro decidido em duas horas e seis minutos.

Este foi o terceiro duelo entre os dois tenistas, com o sérvio a levar a melhor pela segunda vez – antes impôs-se em 2018, em Marselha (França). Já o português havia derrotado o sérvio em 2019, em Xangai, na China.