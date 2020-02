Mulher infetada com o coronavírus pela segunda vez no Japão

Guia turística tinha sido diagnosticada com o novo coronavírus pela primeira vez no fim do mês de janeiro.

Uma mulher, que trabalha como guia turística num autocarro no Japão, foi infetada pelo novo coronavírus pela segunda vez, anunciaram as autoridades de Osaka, no oeste do país.

De acordo com a Reuters, a mulher, com cerca de 40 anos, voltou a fazer os testes para despistar o Covid-19 esta quarta-feira, depois de sentir dores na garganta e no peito.

A guia turística tinha sido diagnosticada com o novo coronavírus no fim do mês de janeiro. Depois de estar internada, viria a receber alta no dia 1 de fevereiro.

Segundo a Reuters, embora este seja o primeiro caso no Japão, na China já foram relatados vários casos de reincidência.

Recorde-se que, de acordo com o último balanço, o Covid-19 já provocou a morte de mais de 2.800 pessoas e mais de 82 mil pessoas foram infetadas.