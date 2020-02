Uma farmácial localizada na Sobreda da Caparica, em Almada, foi assaltada esta noite, avançou o Jornal de Notícias.

Três indivíduos entraram na farmácia, por volta das 20h30, perto da hora do fecho do estabelecimento e com recurso a uma arma de fogo roubaram cerca de quatro mil euros.

Não foram registadas vítimas.

Os suspeitos encontram-se em fuga. A Polícia Judiciária de Setúbal irá ficar responsável pela investigação do caso.