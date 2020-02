Depressão Jorge ronda Portugal no fim de semana e traz chuva

A chuva está de regresso este fim de semana em todo o território continental devido à depressão Jorge, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) numa nota divulgada.

“O sistema frontal associado à depressão Jorge deverá atravessar Portugal continental com atividade moderada na região Norte, e enfraquecendo gradualmente enquanto se desloca para sul”, pode ler-se.

Este sábado, três distritos encontram-se em alerta amarelo devido ao vento forte – Braga, Viana do Castelo e Porto -, mas no domingo as condições melhoram nesse aspeto, apesar de a chuva se fazer sentir com maior intensidade.

Em Lisboa, no sábado, as temperaturas variam entre os 12 e os 18 graus, ao passo que no Porto os termómetros rondam os 15 graus de máxima. No domingo, os números são idênticos em praticamente todo o continente.