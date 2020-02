Margarida Corceiro deixa de seguir João Félix nas redes sociais e apaga todas as fotos

A médica espanhola apagou as redes sociais depois de ter começado a polémica, que pode ser responsável pelo fim da relação do jogador de futebol e da atriz.

João Félix e Margarida Corceiro podem ter terminado o namoro, depois de uma médica espanhola ter revelado mensagens com o internacional português, trocadas em julho, onde este a chamava de bebé e pedia para se encontrarem.

Apesar de o namoro entre a atriz da estação de Queluz e do jogador apenas ter começado em agosto de 2019, a polémica parece ter criado um impacto negativo na relação do casal. Ambos deixaram de se seguir nas redes sociais e os comentários e identificações nas fotografias também foram removidos, o que dá a entender que um dos dois pode ter bloqueado o outro.

Apesar de Félix manter as fotos com Margarida Corceiro, a atriz elimou a presença do jogador do Atlético da sua página oficial de Instagram.