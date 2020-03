Luxemburgo confirma primeiro caso de infeção do novo coronavírus

Ministra da Saúde do Luxemburgo informou que estão a tentar identificar mais pessoas.

A Ministra da Saúde do Luxemburgo, Paulette Lenert, confirmou o primeiro caso de infeção do novo coronavírus naquele país num homem com cerca de 40 anos que tinha regressado recentemente ao Luxemburgo depois de ter estado uns dias em Itália.

Citada pela agência espanhola EFE, Paulette Lenert disse que o homem manifestou sintomas desde o início da semana e que atualmente estão a tentar identificar mais pessoas que estiveram em contato com este homem.

Recorde-se que a epidemia que teve origem na china já infetou quase 90 mil pessoas em 58 países e matou 2979 pessoas.