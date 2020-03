Há um caso confirmado do novo coronavírus em Portugal. Segundo aguarda validação

Marta Temido, ministra da Saúde, confirmou esta segunda-feira o primeiro caso de infeção do novo coronavírus em Portugal. Um segundo caso aguarda validação.

Um dos doentes trata-se de um médico do Hospital Tâmega e Sousa que esteve no norte de Itália de férias e que este domingo foi internado no hospital de Santo António. O outro paciente esteve em Espanha em trabalho e está internado no hospital de São João.