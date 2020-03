Pizzi marca nos minutos de compensação mas Benfica perde liderança do campeonato

O Benfica empatou, esta segunda-feira, na Luz, contra o Moreirense, numa partida relativa à 23.ª jornada do campeonato português, perdendo assim a liderança para o FC Porto.

Apesar de ambas as equipas terem tentado inaugurar várias vezes o marcador durante a primeira parte, só durante a segunda parte, aos 50 minutos, é que Rafa marcou o primeiro golo pelo Benfica. No entanto, depois de consultar o VAR, Fábio Veríssimo considerou que o golo não era válido, devido à mão de Pizzi ter tocado na bola antes desta entrar na baliza.

O primeiro golo válido foi de Fábio Abreu aos 67 minutos, deixando o Moreirense em vantagem até aos 90 minutos.

Já nos oito minutos de compensação dados pelo árbitro, os vermelhos e brancos voltam a ter esperança com um golo de Pizzi. No entanto, o jogo acabou por terminar em empate e o Benfica perdeu a liderança do campeonato para os azuis e brancos.