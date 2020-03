Festa de 'influencer' acaba com a morte do marido e de outras duas pessoas

Yekaterina Didenki, uma blogger russa, comemorou 29 anos, mas viu a sua festa de aniversário terminar em tragédia na passada sexta-feira, com a morte do marido e de outros dois convidados.

A festa decorreu num complexo de piscinas no sul de Moscovo. Segundo a BBC, a ‘influencer’ encomendou 25 quilos de gelo seco para colocar numa piscina e criar um efeito visual especial. Na altura, alguns convidados da festa alertaram para a temperatura da água. No entanto, como essas pessoas tinham saído da sauna, e estariam com a temperatura do corpo elevada, os reparos foram ignorados.

Várias pessoas saltaram para a piscina e começaram a sentir-se mal e a perder a consciência. Três pessoas, incluindo o marido da blogger, de 32 anos, acabaram por morrer por asfixia no local e outros sete convidados tiveram de receber assistência hospitalar.

Depois do sucedido, a russa acabou por ser alvo de várias críticas. Após partilhar a história nas redes sociais, Yekaterina atingiu 1,6 milhões de seguidores no Instagram e continuou a partilhar vídeos na sequência da tragédia.