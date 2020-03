Aeroporto no Montijo. Costa defende que "não é legítimo" municípios limitarem projetos de interesse nacional

O primeiro-ministro reuniu-se com os autarcas dos municípios, esta quarta-feira.

O primeiro-ministro, António Costa, voltou a vincar a sua posição a favor da construção da infraestrutura na Margem Sul, após uma reunião de emergência com os autarcas da Moita, Seixal, Barreiro, Alcochete, Montijo e Lisboa, esta quarta-feira.

Para Costa “não é legítimo” que os municípios limitem projetos de interesse nacional e sublinha que a decisão de construir o aeroporto no Montijo já foi tomada em 2014 e 2015. O primeiro-ministro defende que se deve "respeitar a continuidade contratual” decidida anteriormente sobre a infraestrutura.

"Não faz sentido discutir o que já foi discutido antes de 2014”, afirmou o primeiro-ministro. Costa defende que se deve estudar medidas para "minorar os impactos" da construção do novo aeroporto no Montijo e destaca que é urgente avançar com a obra, visto o aeroporto de Lisboa estar a "rebentar pelas costuras".

A construção do aeroporto no Montijo só pode avançar mediante parecer favorável dos municípios afetados pela obra, segundo a lei atual. No entanto, tanto o Seixal como a Moita estão contra a construção desta nova infraestrutura.