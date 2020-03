Jovens de 18 anos terão acesso gratuito a equipamentos culturais

Para terem usufruto da medida, os jovens apenas têm que se fazer acompanhar do cartão do cidadão.

A partir do dia 1 abril, os jovens residentes em Portugal passarão a ter acesso gratuito aos museus, palácios e teatros nacionais tutelados pelo ministério da Cultura no ano em que celebrarem o seu 18.º aniversário. A medida, que resulta do Orçamento Participativo (OP) Portugal 2017, foi hoje publicada em Diário da República.

O programa na origem da decisão, intitulado Cultura Para Todos, foi uma das medidas mais votadas do OP do referido ano. Começou a ser posto em prática no ano seguinte e dada a grande adesão do público continuou a ser aplicado. "Considerando que a referida iniciativa teve uma elevada adesão, o Governo decidiu que, doravante, todos os cidadãos residentes em território nacional, no ano civil em que perfaçam 18 anos, possam visitar gratuitamente museus, palácios e teatros nacionais, bem como os demais equipamentos ou atividades asseguradas pelos serviços e organismos sob direção, superintendência e tutela da Ministra da Cultura", lê-se no despacho conjunto dos ministérios das Finanças e da Cultura.

Para terem usufruto da medida, os jovens apenas têm que se fazer acompanhar do cartão do cidadão.