Goucha e marido criticados por brincarem com coronavírus | VÍDEO

Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, estão em Londres, de férias. E decidiram gravar um vídeo, no avião, onde brincam com o novo coronavírus.

"Oh Manuel Luís, já viste que o nosso vizinho aqui do lado direito já caiu para o lado", começa por dizer o marido do apresentador dos programas da manhã da TVI, ao filmar um passageiro que adormeceu no lugar. "Mete a máscara, bebe um bocado de desinfectante", acrescentou.

Manuel Luís Goucha não se pronunciou, mas não conseguiu conter uma gargalhada depois das palavras de Rui Oliveira.

Muitos dos internautas mostraram-se indignados com a atitude do casal, visto o coronavírus ser um assunto sério e que está a provocar a morte de milhares de pessoas. "Com a idade, o Manuel Luís está a perder a postura", escreveum um seguidor. "É muito triste gozarem com coisas muito sérias, que todos podemos vir a sofrer", lamentou uma internauta, que acabou por merecer resposta por parte de Goucha. "Acha mesmo? Eu não, há que aligeirar", defendeu.

Por outro lado, outros seguidores do apresentador acharam piada ao vídeo e desejaram boas férias ao casal.