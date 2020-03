Confirmado nono caso de coronavírus em Portugal

Subiu para nove o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal.

Em declarações à SIC, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, confirmou o mais recente caso e avançou que o doente, um homem que esteve em Itália, se encontra internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Assim, são agora três o números de doentes infetados pelo Covid-19 que se encontram internados nesta insituição hospitalar. Dos restantes pacientes, cinco estão no Hospital de S. João, no Porto e um no Hospital de Santo António, também no Porto.

"A maior parte dos casos foi importado daquilo a que chamamos uma zona com transmissão comunitária ativa e depois temos três casos que têm ligação entre si - a partir de um houve uma cadeia de transmissão secundária", esclareceu Graça Freitas.

"Estamos dentro de contenção, na fase inicial de uma possível epidemia", acrescentou.

"Ainda não se pode prever que vá haver uma disseminação porque o vírus não está na comunidade, [só dizemos que está] quando tivermos pessoas que não fazemos a mínima ideia como contraíram a doença, que é o que se passa, por exemplo, com a gripe", disse.