Adriano Maranhão, o primeiro português a ser infetado pelo Covid-19, já teve alta hospitalar de acordo com a TVI24.

O português foi infetado com o novo coronavírus, no mês de fevereiro, a bordo do navio Diamond Princess, no Japão, onde trabalhava como canalizador há anos.

Adriano Maranhão está agora à espera que o seu voo para Portugal seja marcado, de acordo com a mesma fonte.