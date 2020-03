Vaticano anuncia primeiro caso positivo de Covid-19

O porta-voz do Vaticano revelou, esta sexta-feira, que foi detetado o primeiro caso positivo de Covid-19. O primeiro caso de contaminação foi registado num pequeno centro médico. qie vai encerrar portas temporariamente para desinfeção, mantendo apenas as urgências abertas.

"Os serviços ambulatoriais da Diretoria de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano foram temporariamente suspensos para higienizar os quartos", disse Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, acrescentando que "todos os doentes que passaram pelo centro médico estão a ser avisados".

Não foram revelados dados sobre o paciente. O Vaticano tem cerca de 1.000 moradores.

"As atividades do Santo Padre, da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano nos próximos dias serão sujeitas às medidas que estão a ser estudadas para impedir a propagação do Covid-19", disse.