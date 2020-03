Elisa vai representar Portugal no Festival da Eurovisão 2020

A cantora Elisa venceu a final da 54.ª edição do Festival da Canção, este sábado, e irá representar Portugal no Festival da Eurovisão 2020, com o tema "Medo de Sentir", escrito por Marta Carvalho, em Roterdão, na Holanda.

Os outros concorrentes, Filipe Sambado, Jimmy P, Tomás Luzia, Elisa Rodrigues, os Throes + The Shine, Kady e Bárbara Tinoco acabaram por ficar pelo caminho. Bárbara Tinoco ficou em segundo lugar e Filipe Sambado em terceiro.

"Ainda estamos um bocadinho fora de nós, somos muito jovens e nunca pensámos mesmo que algo deste género pudesse acontecer, acho que isto é um sonho tornado realidade", disse Elisa após o espetáculo aos jornalistas presentes. A cantora disse ainda ter considerado "incrível" receber o prémio por Conan Osiris, vencedor do Festival da Canção em 2019, com o tema 'Telemóveis'.

Marta Carvalho, que escreveu o tema 'Medo de Sentir' no dia em que conheceu Elisa disse que "só" aquela cantora poderia cantar aquela canção. Questionadas como irá ser a atuação em maio em Roterdão, ambas afirmam não estar a pensar nisso ainda e que estão a apenas a "saborear a vitória".

Recorde-se que Portugal apenas venceu a Eurovisão, em 2017, com o tema 'Amar pelos dois', interpretado por Salvador Sobral e escrito pela sua irmã, Luísa Sobral.