Nem o Covid-19 os separa. Idosa visita marido que está de quarentena em lar todos os dias

Na saúde e na doença. É uma das promesas que os casais fazem um ao outro no momento do matrimónio. E Dorothy Campbell, de 88 anos, mostra não se ter esquecido do que prometeu ao marido, com quem está casada há 60 anos.

Gene Campbell, de 89, está em quarentena no Life Care Center, em Kirkland, em Washington, EUA, depois de terem sido detetados casos de Covid-19, que já vitimou 17 pessoas no país.. Dorothy, uma pessoa que pode ser facilmente contaminada devido à sua idade, foi proibida pelas autoridades de visitar ao marido, mas esta continua a ir ao centro, diariamente e fica do lado de fora da janela.

As imagens tornaram-se virais através das redes sociais. "Esta fotografia deixa-me de coração partido", "Isto é amor" e "esta doença está a separar pessoas. Até quando?" são alguns dos comentários à fotografia.