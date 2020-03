Mãe de adolescente do Algarve é a 31ª infetada. Duas escolas foram encerradas em Portimão

A mãe da jovem de 17 anos que foi diagnosticada com Covid-19, depois de ter estado em Itália de férias com família nas férias do carnaval, também acusou positivo para a presença do coronavírus.

A mulher, que também tinha viajado com a filha, é professora numa escola em Portimão, que foi encerrada esta manhã após serem conhecidos estes resultados.

A escola Manuel Teixeira Gomes, que é frequentada pela jovem, também foi encerrada, assim como a Escola Básica José Buísel, onde dá aulas a mãe. Ambas são em Portimão.

Num comunicado, a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes informa também que "os alunos que estiveram em contacto direto com a aluna irão ser contactados e poderão ficar em isolamento social durante 14 dias".