"Nos últimos dias de vida, o meu pai pediu-me para treinar o Sporting"

Numa entrevista a um canal brasileiro Fox Sports Brasil, Jorge Jesus, atual treinador do Flamengo, falou sobre a mudança do Benfica para o Sporting e assumiu que foi um pedido do pai, quando estava perto da morte, que o fez treinar os leões.

"Vou-vos dizer um segredo. O meu pai foi jogador do Sporting e nos últimos dias de vida, ele pediu-me para eu treinar o Sporting», confessou no programa Jogo Sagrado. Jesus lamentou ainda que o seu pai nunca o tenha visto treinar a equipa de Alvalade.