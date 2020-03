Primeiro português diagnosticado com coronavírus já chegou a Portugal

Adriano Maranhão foi recebido pela mulher, Emanuelle, no aeroporto de Lisboa.

Adriano Maranhão, o primeiro português infetado com coronavírus, no Japão, que já se encontra recuperado, chegou esta terça-feira a Portugal e foi recebido pela mulher, Emanuelle Maranhão, no aeroporto de Lisboa.

“Sinto-me feliz, não foi nada fácil, mas conseguimos regressar. Fiz mais dois testes em hospitais e o resultado deu negativo”, confessou o português, que ficou infetado quando se encontrava a bordo do navio Diamond Princess, atracado em Yokohama, no Japão.

O português adiantou ainda que foi diretamente encaminhado para o hospital e não recebeu qualquer tratamento antes de ser transportado.

Recorde-se que em Portugal já foram diagnosticados 41 casos positivos de coronavírus e o primeiro-ministro António Costa já admitiu a possibilidade de encerrar as escolas de norte a sul do país. Esta quarta-feira, o tema será debatido com o Conselho Nacional de Saúde Pública.