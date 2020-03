PSP distribuiu gel desinfetante com prazo de validade expirado em 2011

A Polícia de Segurança Pública (PSP) distribuiu, por várias esquadras do Comando Metropolitano do Porto, gel desinfetante nove anos fora do prazo. A denúncia foi feita pelo Sindicato da Carreira dos Chefes e confirmada por fonte oficial da força de segurança à TSF.

Carlos Meireles, presidente do Sindicato da Carreira dos Chefes, contou, em declarações à rádio, que esquadras no Comando Metropolitano do Porto receberam gel desinfetante com um prazo de validade expirado em 2011. O responsável admite que quem tomou a decisão de distribuir os produtos queria certamente proteger os polícias, mas defende que com um prazo de validade expirado há tanto tempo, dificilmente tal podia acontecer.

À TSF, fonte oficial da PSP confirmou a distribuição do gel desinfetante por “lapso”. A mesma fonte acrescenta ainda que o mesmo aconteceu apenas em esquadras de apenas uma divisão da região do Porto e que o gel em questão já foi recolhido e substituído por outro comprado recentemente.