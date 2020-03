Diretora-geral da Saúde dá novas orientações à população sobre o Covid-19: saiba o que fazer

Prevenção para todos

- Reforce lavagem das mãos

- Limpeza mais frequente de superfície e objetos

- Medidas de etiqueta respiratória para evitar passar gotículas quando fala, espirra ou tosse

- Atenção ao estado de saúde: pessoas com doença crónica devem ter especial atenção, ter medicação em dia e manter-se em contacto com a equipa de saúde

- Pessoas com febre, tosse ou dificuldade respiratória devem abster-se de ir trabalhar

- Reduzir contactos sociais no dia a dia ao que for estritamente necessário

- Evitar aglomerados de pessoas



O que deve saber quem está em isolamento profilático (por ter tido contacto com alguém a quem foi confirmada a infeção ou do mesmo círculo, o caso das escolas encerradas)

- Deve ficar em casa: não ir ao trabalho, não ir à escola, não frequentar locais públicos

- Não deve receber visitas em casa

- Se tiver sintomas, antes de se dirigir a uma instituição de saúde, ligue para o SNS24 mas também para o seu médico

- Mantenha-se ativo

- Isole-se de outras pessoas: se viver com outros membros da família, se possível deve usar um quarto separado e casa de banho própria. Se não for possível, reforce limpeza. Não partilhe objetos domésticos como copos, talheres e roupa.

- Se fizer encomendas online peça para serem entregues à porta e faça as refeições no seu quarto.



Precauções globais

- Evitar visitas a hospitais e lares (em muitos locais já foram restritas)

- Evitar eventos com muitas pessoas